Tokenomika WOPEN (WOPEN) Odkryj kluczowe informacje o WOPEN (WOPEN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o WOPEN (WOPEN) The Open Crypto Foundation (OCF) represents a paradigm shift in the blockchain ecosystem, establishing a robust framework for secure, transparent, and interoperable decentralized applications. Our mission encompasses the development of cutting-edge cryptographic solutions, the implementation of advanced consensus mechanisms, and the creation of a comprehensive ecosystem that prioritizes security, scalability, and user sovereignty. Through our subsidiary OpenLabs, we are pioneering the OpenNet blockchain protocol, a next-generation distributed ledger technology that integrates zero-knowledge proofs, sharding mechanisms, and cross-chain interoperability protocols to deliver unprecedented performance and security guarantees. The token economics of OpenNet are designed to create a synergistic relationship between utility, security, and decentralized governance. The open token fuels network activity and application usage, while the stake token secures the network through PoS and empowers the community DAO. The initial allocation provides a foundation, but the long-term evolution of supply, rewards, and resource allocation is placed firmly in the hands of the stake holders. Oficjalna strona internetowa: https://opencryptofoundation.com/ Biała księga: https://opencryptofoundation.com/whitepaper Tokenomika i analiza cenowa WOPEN (WOPEN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WOPEN (WOPEN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.84K $ 5.84K $ 5.84K Całkowita podaż: $ 968.59M $ 968.59M $ 968.59M Podaż w obiegu: $ 968.59M $ 968.59M $ 968.59M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.84K $ 5.84K $ 5.84K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie WOPEN (WOPEN) Tokenomika WOPEN (WOPEN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WOPEN (WOPEN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WOPEN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WOPEN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWOPEN tokenomikę, poznaj cenę tokena WOPENna żywo! Prognoza ceny WOPEN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WOPEN? Prognoza ceny WOPEN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WOPEN? Nasza strona z prognozami cen WOPEN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WOPEN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.