Giełda MEXC / Cena krypto / WOOHOO (WOOHOO) / Tokenomika / Tokenomika WOOHOO (WOOHOO) Odkryj kluczowe informacje o WOOHOO (WOOHOO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o WOOHOO (WOOHOO) WOOHOO - Welcome to ROAR THE MEME! The 52099 On-Chain WOOHOO Fest. Only Howlers Are Real Web3 Natives! WOOHOO is powered by the BrightONE community and driven by BrightHub Finance. Fuel your roar with $WOOHOO on BNB Chain leveraging 4TISO and airdrops rituals. Mint, Earn and Stake for drops. Enjoy lightning-fast swaps and community-driven meme events. No whales, just roaring believers. Collect exclusive NFTs and govern the tribe via ROARDAO. Oficjalna strona internetowa: https://woohoo.love Biała księga: https://docs.woohoo.love/ Kup WOOHOO teraz! Tokenomika i analiza cenowa WOOHOO (WOOHOO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WOOHOO (WOOHOO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 52.43 Całkowita podaż: $ 52.00M Podaż w obiegu: $ 2.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.36K Historyczne maksimum: $ 0.840831 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie WOOHOO (WOOHOO) Tokenomika WOOHOO (WOOHOO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WOOHOO (WOOHOO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WOOHOO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WOOHOO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWOOHOO tokenomikę, poznaj cenę tokena WOOHOOna żywo! Prognoza ceny WOOHOO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WOOHOO? Nasza strona z prognozami cen WOOHOO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WOOHOO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.