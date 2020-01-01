Poznaj tokenomikę Woofi the genius dog (WOOFI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WOOFI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Woofi the genius dog (WOOFI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WOOFI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Woofi the genius dog (WOOFI) / Tokenomika / Tokenomika Woofi the genius dog (WOOFI) Odkryj kluczowe informacje o Woofi the genius dog (WOOFI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Woofi the genius dog (WOOFI) We are helping stray dogs building sanctuarys, donations and more. changing the game with woofi on solana. the team is using cryptocurrencies to help stray dogs in an innovative way, They are building a large sanctuary in Mexico where they will be able to give a home to the dogs that are rescued daily. This will be fully documented and published on all our networks. woofi is changing the game with crypto Oficjalna strona internetowa: https://www.wooficoin.com/ Kup WOOFI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Woofi the genius dog (WOOFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Woofi the genius dog (WOOFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 441.59K $ 441.59K $ 441.59K Całkowita podaż: $ 991.12M $ 991.12M $ 991.12M Podaż w obiegu: $ 991.12M $ 991.12M $ 991.12M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 441.59K $ 441.59K $ 441.59K Historyczne maksimum: $ 0.00595592 $ 0.00595592 $ 0.00595592 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00044555 $ 0.00044555 $ 0.00044555 Dowiedz się więcej o cenie Woofi the genius dog (WOOFI) Tokenomika Woofi the genius dog (WOOFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Woofi the genius dog (WOOFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WOOFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WOOFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWOOFI tokenomikę, poznaj cenę tokena WOOFIna żywo! Prognoza ceny WOOFI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WOOFI? Nasza strona z prognozami cen WOOFI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WOOFI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.