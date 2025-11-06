GiełdaDEX+
Aktualna cena WONEY to 0 USD. Śledź aktualizacje cen WONEY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WONEY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WONEY

Informacje o cenie WONEY

Czym jest WONEY

Oficjalna strona internetowa WONEY

Tokenomika WONEY

Prognoza cen WONEY

Cena WONEY (WONEY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 WONEY do USD:

--
----
-6.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
WONEY (WONEY) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie WONEY (WONEY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

-6.28%

-22.79%

-22.79%

Aktualna cena WONEY (WONEY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WONEY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WONEY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WONEY zmieniły się o +0.05% w ciągu ostatniej godziny, o -6.28% w ciągu 24 godzin i o -22.79% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WONEY (WONEY)

$ 15.60K
$ 15.60K$ 15.60K

--
----

$ 15.60K
$ 15.60K$ 15.60K

871.71M
871.71M 871.71M

871,710,019.254017
871,710,019.254017 871,710,019.254017

Obecna kapitalizacja rynkowa WONEY wynosi $ 15.60K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WONEY w obiegu wynosi 871.71M, przy całkowitej podaży 871710019.254017. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.60K.

Historia ceny WONEY (WONEY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny WONEY do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny WONEY do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny WONEY do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny WONEY do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-6.28%
30 Dni$ 0-23.02%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest WONEY (WONEY)

$WONEY is a community-driven meme token created to unify and represent the diverse meme communities in the crypto ecosystem. Its purpose is to serve as a cultural currency for meme enthusiasts, offering a fun and recognizable medium of exchange across different communities. A portion of the supply has already been burned, introducing scarcity from the beginning. The project is listed on decentralized exchanges and is fully transparent about its nature: $WONEY has no intrinsic financial value and should not be considered an investment. It is designed purely for entertainment, community engagement, and as a symbol of the meme culture within the digital asset space.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla WONEY (WONEY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny WONEY (w USD)

Jaka będzie wartość WONEY (WONEY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w WONEY (WONEY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla WONEY.

Sprawdź teraz prognozę ceny WONEY!

WONEY na lokalne waluty

Tokenomika WONEY (WONEY)

Zrozumienie tokenomiki WONEY (WONEY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WONEYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące WONEY (WONEY)

Jaka jest dziś wartość WONEY (WONEY)?
Aktualna cena WONEY w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WONEY do USD?
Aktualna cena WONEY w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa WONEY?
Kapitalizacja rynkowa dla WONEY wynosi $ 15.60K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WONEY w obiegu?
W obiegu WONEY znajduje się 871.71M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WONEY?
WONEY osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WONEY?
WONEY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WONEY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WONEY wynosi -- USD.
Czy w tym roku WONEY pójdzie wyżej?
WONEY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WONEY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe WONEY (WONEY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

