Informacje o cenie WONEY (WONEY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.05% Zmiana ceny (1D) -6.28% Zmiana ceny (7D) -22.79% Zmiana ceny (7D) -22.79%

Aktualna cena WONEY (WONEY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WONEY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WONEY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WONEY zmieniły się o +0.05% w ciągu ostatniej godziny, o -6.28% w ciągu 24 godzin i o -22.79% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WONEY (WONEY)

Kapitalizacja rynkowa $ 15.60K$ 15.60K $ 15.60K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 15.60K$ 15.60K $ 15.60K Podaż w obiegu 871.71M 871.71M 871.71M Całkowita podaż 871,710,019.254017 871,710,019.254017 871,710,019.254017

Obecna kapitalizacja rynkowa WONEY wynosi $ 15.60K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WONEY w obiegu wynosi 871.71M, przy całkowitej podaży 871710019.254017. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.60K.