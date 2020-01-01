Poznaj tokenomikę Wonder Sites (WONDER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WONDER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Wonder Sites (WONDER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WONDER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Wonder Sites (WONDER) / Tokenomika / Tokenomika Wonder Sites (WONDER) Odkryj kluczowe informacje o Wonder Sites (WONDER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Wonder Sites (WONDER) $WONDER Token is the native utility token of Wondersites.co, a platform that helps users create business tools using Notion as a database. The platform builds essential business infrastructure including helpdesks, documentation hubs, blogs, and marketplaces without requiring coding knowledge. Used by hundreds of businesses, Wondersites offers an alternative to WordPress (which powers 43% of websites globally) by leveraging Notion's database capabilities and its 200 million monthly users. The token provides holders with premium feature access, governance rights, and service discounts within the ecosystem. Wondersites combines Notion's database functionality with SEO optimization, custom domains, analytics, web3 integrations, paywalls, memberships, and AI features to help businesses efficiently build and manage their digital toolkit. Wondersites combines Notion's database functionality with SEO optimization, custom domains, analytics, web3 integrations, paywalls, memberships, and AI features to help businesses efficiently build and manage their digital toolkit. Oficjalna strona internetowa: https://wondersites.co Kup WONDER teraz! Tokenomika i analiza cenowa Wonder Sites (WONDER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wonder Sites (WONDER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 185.06K $ 185.06K $ 185.06K Całkowita podaż: $ 972.08M $ 972.08M $ 972.08M Podaż w obiegu: $ 972.08M $ 972.08M $ 972.08M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 185.06K $ 185.06K $ 185.06K Historyczne maksimum: $ 0.00256663 $ 0.00256663 $ 0.00256663 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00019038 $ 0.00019038 $ 0.00019038 Dowiedz się więcej o cenie Wonder Sites (WONDER) Tokenomika Wonder Sites (WONDER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wonder Sites (WONDER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WONDER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WONDER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWONDER tokenomikę, poznaj cenę tokena WONDERna żywo! Prognoza ceny WONDER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WONDER? Nasza strona z prognozami cen WONDER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 