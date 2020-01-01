Poznaj tokenomikę Woman Yelling At Cat (WYAC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WYAC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Woman Yelling At Cat (WYAC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WYAC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Woman Yelling At Cat (WYAC) Odkryj kluczowe informacje o Woman Yelling At Cat (WYAC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Woman Yelling At Cat (WYAC) The Official "WOMAN YELLING AT CAT" meme coin launched by Taylor Armstrong. The Official "WOMAN YELLING AT CAT" meme coin launched by Taylor Armstrong. Oficjalna strona internetowa: https://wyac.world/ Tokenomika i analiza cenowa Woman Yelling At Cat (WYAC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Woman Yelling At Cat (WYAC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Całkowita podaż: $ 989.96M $ 989.96M $ 989.96M Podaż w obiegu: $ 989.96M $ 989.96M $ 989.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Historyczne maksimum: $ 0.057973 $ 0.057973 $ 0.057973 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00115864 $ 0.00115864 $ 0.00115864 Dowiedz się więcej o cenie Woman Yelling At Cat (WYAC) Tokenomika Woman Yelling At Cat (WYAC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Woman Yelling At Cat (WYAC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WYAC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WYAC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWYAC tokenomikę, poznaj cenę tokena WYACna żywo! Prognoza ceny WYAC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WYAC? Nasza strona z prognozami cen WYAC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WYAC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.