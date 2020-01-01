Poznaj tokenomikę Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WOKIE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WOKIE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) Odkryj kluczowe informacje o Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) Oficjalna strona internetowa: https://app.virtuals.io/virtuals/2250 Kup WOKIE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 50.41K $ 50.41K $ 50.41K Całkowita podaż: $ 998.88M $ 998.88M $ 998.88M Podaż w obiegu: $ 998.88M $ 998.88M $ 998.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 50.41K $ 50.41K $ 50.41K Historyczne maksimum: $ 0.00159424 $ 0.00159424 $ 0.00159424 Historyczne minimum: $ 0.00003321 $ 0.00003321 $ 0.00003321 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) Tokenomika Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WOKIE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WOKIE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWOKIE tokenomikę, poznaj cenę tokena WOKIEna żywo! Prognoza ceny WOKIE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WOKIE? Nasza strona z prognozami cen WOKIE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WOKIE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.