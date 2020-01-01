Poznaj tokenomikę Wild Goat Coin (WGC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WGC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Wild Goat Coin (WGC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WGC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Wild Goat Coin (WGC) Wild Goat Coin (WGC) is a fixed-supply, omnichain memecoin with its primary presence on HyperEVM. It pairs Hyperliquid's HYPE token and gold-backed stablecoins such as Tether's XAUT0 as core liquidity, positioning itself as a 'GOLD × HYPE Memecoin'. The project migrated to WGC V3 in April 2025 with a LayerZero OFT and Superchain ERC-20 upgrade — enabling native token transfers across 32+ blockchains. Oficjalna strona internetowa: https://www.wildgoatcoin.com/ Tokenomika i analiza cenowa Wild Goat Coin (WGC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wild Goat Coin (WGC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 420.09K Całkowita podaż: $ 5.00B Podaż w obiegu: $ 5.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 420.09K Historyczne maksimum: $ 0.00135352 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Wild Goat Coin (WGC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wild Goat Coin (WGC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WGC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WGC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.