Co to jest Wild Goat Coin (WGC)

Wild Goat Coin (WGC) is an internet-native, fixed-supply digital currency designed for use across decentralized ecosystems. Originally launched as a memecoin and digital collectible, WGC has evolved into an omnichain currency protocol, supporting seamless movement across 28+ blockchain networks via LayerZero and Superchain ERC-20. The project aims to create an open, permissionless currency that prioritizes accessibility, composability, and decentralization.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Wild Goat Coin (WGC) Oficjalna strona internetowa