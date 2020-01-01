Poznaj tokenomikę WickedBet Casino (WIK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WIK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę WickedBet Casino (WIK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WIK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / WickedBet Casino (WIK) / Tokenomika / Tokenomika WickedBet Casino (WIK) Odkryj kluczowe informacje o WickedBet Casino (WIK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o WickedBet Casino (WIK) Welcome to WickedBet! The Hub for crypto gambling and betting. We offer up to $50,000,000 jackpots in real-world lotto bets. We currently hold our own Casino with thousands of games to choose from! Not only that, our Sportsbook and the $WIK Web3 PvP Arena will be shortly integrated onto our bespoke platform. We proudly present a brand-new and unique experience in the GambleFi world with our flagship product - Fully-Insured Lotto Betting on International lotteries and at a considerably lower cost than standard ticket purchasing; through our own $WIK token and other cryptocurrencies. Why $WIK? Holding $WIK: - Benefit from the deflationary system that rises with platform usage. Staking $WIK: - Benefit from our profit sharing models. Using $WIK: - Discounts on our platform. - Early Access to our currently USDT based Casino. - A whole array of benefits in the Web3 PvP Arena. - Higher level access within our affiliate system. - Scaling rewards via our daily log in faucet system.

Early Access to our currently USDT based Casino.

A whole array of benefits in the Web3 PvP Arena.

Higher level access within our affiliate system.

Oficjalna strona internetowa: https://www.wickedbet.com Biała księga: https://wickedbet-com.gitbook.io/wickedbet-whitepaper/usdwik/tokenomics Kup WIK teraz! Tokenomika i analiza cenowa WickedBet Casino (WIK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WickedBet Casino (WIK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 102.72K $ 102.72K $ 102.72K Całkowita podaż: $ 69.45M $ 69.45M $ 69.45M Podaż w obiegu: $ 33.20M $ 33.20M $ 33.20M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 214.89K $ 214.89K $ 214.89K Historyczne maksimum: $ 0.211205 $ 0.211205 $ 0.211205 Historyczne minimum: $ 0.00307217 $ 0.00307217 $ 0.00307217 Aktualna cena: $ 0.00309434 $ 0.00309434 $ 0.00309434 Dowiedz się więcej o cenie WickedBet Casino (WIK) Tokenomika WickedBet Casino (WIK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WickedBet Casino (WIK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WIK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WIK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWIK tokenomikę, poznaj cenę tokena WIKna żywo! Prognoza ceny WIK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WIK? Nasza strona z prognozami cen WIK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WIK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.