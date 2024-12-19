Poznaj tokenomikę Whyyoutouzhele (LI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Whyyoutouzhele (LI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Whyyoutouzhele (LI) / Tokenomika / Tokenomika Whyyoutouzhele (LI) Odkryj kluczowe informacje o Whyyoutouzhele (LI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Tokenomika i analiza cenowa Whyyoutouzhele (LI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Whyyoutouzhele (LI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Całkowita podaż: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Podaż w obiegu: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Historyczne maksimum: $ 0.0054183 $ 0.0054183 $ 0.0054183 Historyczne minimum: $ 0.00103515 $ 0.00103515 $ 0.00103515 Aktualna cena: $ 0.00112175 $ 0.00112175 $ 0.00112175 Dowiedz się więcej o cenie Whyyoutouzhele (LI) Tokenomika Whyyoutouzhele (LI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Whyyoutouzhele (LI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLI tokenomikę, poznaj cenę tokena LIna żywo! Prognoza ceny LI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LI? Nasza strona z prognozami cen LI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.