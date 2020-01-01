Poznaj tokenomikę White Mountain Ermine (ERMINE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ERMINE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę White Mountain Ermine (ERMINE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ERMINE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika White Mountain Ermine (ERMINE) Odkryj kluczowe informacje o White Mountain Ermine (ERMINE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o White Mountain Ermine (ERMINE) White Mountain Ermine is a charming ermine living in the snowy peaks of the Rocky Mountains. Known for her sleek, glossy white coat and bright, curious eyes, she has captured the hearts of many wildlife enthusiasts. In January 2025, this white ermine rose to fame as an Internet sensation when photos and videos of her frolicking in the snow went viral. Beloved for her playful demeanor, graceful movements, and adorable expressions, White Mountain Ermine has become a symbol of winter's enchanting beauty. Oficjalna strona internetowa: https://erminesol.com/ Kup ERMINE teraz! Tokenomika i analiza cenowa White Mountain Ermine (ERMINE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla White Mountain Ermine (ERMINE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.55K Całkowita podaż: $ 999.46M Podaż w obiegu: $ 999.46M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.55K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie White Mountain Ermine (ERMINE) Tokenomika White Mountain Ermine (ERMINE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki White Mountain Ermine (ERMINE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ERMINE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ERMINE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszERMINE tokenomikę, poznaj cenę tokena ERMINEna żywo! Prognoza ceny ERMINE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ERMINE? Nasza strona z prognozami cen ERMINE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ERMINE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.