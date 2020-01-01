Poznaj tokenomikę White Coffee Cat (WCC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WCC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę White Coffee Cat (WCC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WCC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / White Coffee Cat (WCC) / Tokenomika / Tokenomika White Coffee Cat (WCC) Odkryj kluczowe informacje o White Coffee Cat (WCC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o White Coffee Cat (WCC) Mr. White Coffee Cat is the best friend of Shark Cat. Best friends stick together. Meow. Mr. White Coffee Cat is the best friend of Shark Cat. Best friends stick together. Meow. Oficjalna strona internetowa: https://whitecoffeecat.lol/ Kup WCC teraz! Tokenomika i analiza cenowa White Coffee Cat (WCC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla White Coffee Cat (WCC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 35.15K $ 35.15K $ 35.15K Całkowita podaż: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Podaż w obiegu: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 35.15K $ 35.15K $ 35.15K Historyczne maksimum: $ 0.00769675 $ 0.00769675 $ 0.00769675 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie White Coffee Cat (WCC) Tokenomika White Coffee Cat (WCC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki White Coffee Cat (WCC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WCC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WCC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWCC tokenomikę, poznaj cenę tokena WCCna żywo! Prognoza ceny WCC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WCC? Nasza strona z prognozami cen WCC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WCC już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.