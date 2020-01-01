Poznaj tokenomikę White Bike (BIKE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BIKE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę White Bike (BIKE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BIKE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / White Bike (BIKE) / Tokenomika / Tokenomika White Bike (BIKE) Odkryj kluczowe informacje o White Bike (BIKE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o White Bike (BIKE) My name is White Hustler. I am huge YouTube and Insta blogger. Join community and become hodler of $BIKE 🏍 to make big profits🤑 Let`s blow memecoin meta🔥 $BIKE is more than a meme. It's a religion! A white bike, mud stains and footprints around it, and surprised neighbors with sand in their hands in the background It your $BIKE !!!! Are you looking for wealth and chicks? Then you are in the rights place with BIKE🏍 That's the feeling when I bought a real BIKE for $BIKE!! Oficjalna strona internetowa: https://www.instagram.com/_.white_hustler/ Kup BIKE teraz! Tokenomika i analiza cenowa White Bike (BIKE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla White Bike (BIKE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.81K $ 6.81K $ 6.81K Całkowita podaż: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Podaż w obiegu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.81K $ 6.81K $ 6.81K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie White Bike (BIKE) Tokenomika White Bike (BIKE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki White Bike (BIKE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BIKE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BIKE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBIKE tokenomikę, poznaj cenę tokena BIKEna żywo! Prognoza ceny BIKE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BIKE? Nasza strona z prognozami cen BIKE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BIKE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.