Poznaj tokenomikę Whine Coin (WHINE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WHINE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Whine Coin (WHINE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WHINE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Whine Coin (WHINE) / Tokenomika / Tokenomika Whine Coin (WHINE) Odkryj kluczowe informacje o Whine Coin (WHINE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Whine Coin (WHINE) Whinecoin is an experimental memecoin by the Sommelier Finance team. Funds in the dev wallet are reserved for airdrops and liquidity for Solana and Cosmos pools. There is no team allocation. Memecoins are digital assets created primarily for entertainment and social engagement. They are not designed to have inherent value, and there should be no expectation of profit or financial return from acquiring or holding Whinecoin is an experimental memecoin by the Sommelier Finance team. Funds in the dev wallet are reserved for airdrops and liquidity for Solana and Cosmos pools. There is no team allocation. Memecoins are digital assets created primarily for entertainment and social engagement. They are not designed to have inherent value, and there should be no expectation of profit or financial return from acquiring or holding Oficjalna strona internetowa: https://whinecoin.com Kup WHINE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Whine Coin (WHINE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Whine Coin (WHINE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Całkowita podaż: $ 90.00B $ 90.00B $ 90.00B Podaż w obiegu: $ 90.00B $ 90.00B $ 90.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Whine Coin (WHINE) Tokenomika Whine Coin (WHINE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Whine Coin (WHINE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WHINE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WHINE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWHINE tokenomikę, poznaj cenę tokena WHINEna żywo! Prognoza ceny WHINE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WHINE? Nasza strona z prognozami cen WHINE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WHINE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.