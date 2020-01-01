Tokenomika Whine Coin (WHINE)
Whinecoin is an experimental memecoin by the Sommelier Finance team. Funds in the dev wallet are reserved for airdrops and liquidity for Solana and Cosmos pools. There is no team allocation. Memecoins are digital assets created primarily for entertainment and social engagement. They are not designed to have inherent value, and there should be no expectation of profit or financial return from acquiring or holding
Tokenomika i analiza cenowa Whine Coin (WHINE)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Whine Coin (WHINE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Whine Coin (WHINE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Whine Coin (WHINE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów WHINE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów WHINE.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.