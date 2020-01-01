Poznaj tokenomikę Whales Market (WHALES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WHALES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Whales Market (WHALES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WHALES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Whales Market (WHALES) / Tokenomika / Tokenomika Whales Market (WHALES) Odkryj kluczowe informacje o Whales Market (WHALES), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Whales Market (WHALES) Decentralized OTC DEX on Solana. Trade Airdrop allocations | Points | Tokens Decentralized OTC DEX on Solana. Trade Airdrop allocations | Points | Tokens Oficjalna strona internetowa: https://whales.market/ Biała księga: https://docs.whales.market/overview/about-whales-market Kup WHALES teraz! Tokenomika i analiza cenowa Whales Market (WHALES) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Whales Market (WHALES), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 26.03M $ 26.03M $ 26.03M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.04M $ 5.04M $ 5.04M Historyczne maksimum: $ 4.41 $ 4.41 $ 4.41 Historyczne minimum: $ 0.02888233 $ 0.02888233 $ 0.02888233 Aktualna cena: $ 0.050381 $ 0.050381 $ 0.050381 Dowiedz się więcej o cenie Whales Market (WHALES) Tokenomika Whales Market (WHALES): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Whales Market (WHALES) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WHALES, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WHALES. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWHALES tokenomikę, poznaj cenę tokena WHALESna żywo! Prognoza ceny WHALES Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WHALES? Nasza strona z prognozami cen WHALES łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WHALES już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.