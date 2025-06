Co to jest Whalebit (CES)

Meta Whale is a fast-growing company uniting DeFi apps, GameFi platforms, NFT marketplaces, and other Web3 tools. The ecosystem is focused on building innovative solutions that improve users' marketing potential and increase income. Built as a gamified universe on the Polygon blockchain, it is powered by the utility token Whalebit (CES), enabling interaction across all platform features daily.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Whalebit (CES) Oficjalna strona internetowa