Tokenomika Whale Ecosystem (WHALE)

Odkryj kluczowe informacje o Whale Ecosystem (WHALE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Whale Ecosystem (WHALE)

The Whale Ecosystem is driven by community needs. Our coded AI agent is integrated into all aspects of our Ecosystem and we are improving its capabilities week by week

Whale's initially took on the task of making the tax token system, workable, sustainable and acceptable to the community, given the previous tax tokens of the past, that was not a small task in itself. Our sales tax is paid into a tax wallet, and the contents of that wallet are re-distributed weekly to our token and NFT holders (% breakdown available on X and website)

We have a working useable AI agent, which has been built on Fantom and Migrated and improved drastically on Sonic

Oficjalna strona internetowa:
https://sonicwhale.ai

Tokenomika i analiza cenowa Whale Ecosystem (WHALE)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Whale Ecosystem (WHALE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 120.39K
Całkowita podaż:
$ 21.00M
Podaż w obiegu:
$ 21.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 120.39K
Historyczne maksimum:
$ 0.245688
Historyczne minimum:
$ 0.00573737
Aktualna cena:
$ 0.00573299
Tokenomika Whale Ecosystem (WHALE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Whale Ecosystem (WHALE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów WHALE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów WHALE.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszWHALE tokenomikę, poznaj cenę tokena WHALEna żywo!

Prognoza ceny WHALE

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WHALE? Nasza strona z prognozami cen WHALE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

