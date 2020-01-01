Poznaj tokenomikę Weblume AI (WLAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WLAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Weblume AI (WLAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WLAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Weblume AI (WLAI) / Tokenomika / Tokenomika Weblume AI (WLAI) Odkryj kluczowe informacje o Weblume AI (WLAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Weblume AI (WLAI) Weblume AI is an AI-powered platform that radically simplifies website, smart contract, and dApp creation. Developing blockchain apps, websites, or smart contracts traditionally requires deep technical knowledge, significant time investment, and/or substantial financial resources. This complexity often deters innovators and entrepreneurs from exploring blockchain solutions. By automating design, code, and smart contract deployment, it removes technical barriers, slashes development time, and lowers costs. Weblume's vision is to democratize blockchain and web developmnt, empowering anyone, regardless of skill level, to build for the decentralized web - zero coding skills required. Weblume AI is an AI-powered platform that radically simplifies website, smart contract, and dApp creation. Developing blockchain apps, websites, or smart contracts traditionally requires deep technical knowledge, significant time investment, and/or substantial financial resources. This complexity often deters innovators and entrepreneurs from exploring blockchain solutions. By automating design, code, and smart contract deployment, it removes technical barriers, slashes development time, and lowers costs. Weblume's vision is to democratize blockchain and web developmnt, empowering anyone, regardless of skill level, to build for the decentralized web - zero coding skills required. Oficjalna strona internetowa: https://www.weblume.ai/ Kup WLAI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Weblume AI (WLAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Weblume AI (WLAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 77.88K $ 77.88K $ 77.88K Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 77.88K $ 77.88K $ 77.88K Historyczne maksimum: $ 0.074951 $ 0.074951 $ 0.074951 Historyczne minimum: $ 0.0076953 $ 0.0076953 $ 0.0076953 Aktualna cena: $ 0.00778134 $ 0.00778134 $ 0.00778134 Dowiedz się więcej o cenie Weblume AI (WLAI) Tokenomika Weblume AI (WLAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Weblume AI (WLAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WLAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WLAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWLAI tokenomikę, poznaj cenę tokena WLAIna żywo! Prognoza ceny WLAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WLAI? Nasza strona z prognozami cen WLAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WLAI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.