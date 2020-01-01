Poznaj tokenomikę We Love Pussy (PUSSY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PUSSY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę We Love Pussy (PUSSY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PUSSY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o We Love Pussy (PUSSY) A bold new token that celebrates empowerment, freedom, and fun, embracing everyone who believes in the power of confidence and connection. More than just a meme coin, $PUSSY is about rewriting the rules of how we connect in crypto: bold, inclusive, and a little bit cheeky. For women, it's a symbol of ownership and celebration—taking pride in what's yours, unapologetically. It's about community, respect, and letting your personality shine. For men, it's an invitation to be part of a positive, open community that appreciates strength, humor, and individuality. Join us as we celebrate $PUSSY with pride, respect, and a wink. Because crypto should be sexy, smart, and unstoppable. Oficjalna strona internetowa: https://welovepussy.fun/ Kup PUSSY teraz! Tokenomika i analiza cenowa We Love Pussy (PUSSY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla We Love Pussy (PUSSY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 57.69K $ 57.69K $ 57.69K Całkowita podaż: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Podaż w obiegu: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 57.69K $ 57.69K $ 57.69K Historyczne maksimum: $ 0.00210094 $ 0.00210094 $ 0.00210094 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie We Love Pussy (PUSSY) Tokenomika We Love Pussy (PUSSY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki We Love Pussy (PUSSY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PUSSY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PUSSY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPUSSY tokenomikę, poznaj cenę tokena PUSSYna żywo! Prognoza ceny PUSSY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PUSSY? Nasza strona z prognozami cen PUSSY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PUSSY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.