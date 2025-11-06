GiełdaDEX+
Aktualna cena We Love Legs to 0 USD. Śledź aktualizacje cen LEGS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LEGS łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena We Love Legs to 0 USD. Śledź aktualizacje cen LEGS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LEGS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LEGS

Informacje o cenie LEGS

Czym jest LEGS

Oficjalna strona internetowa LEGS

Tokenomika LEGS

Prognoza cen LEGS

Cena We Love Legs (LEGS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 LEGS do USD:

--
----
+1.80%1D
mexc
USD
We Love Legs (LEGS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:53:05 (UTC+8)

Informacje o cenie We Love Legs (LEGS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.59%

+1.02%

-40.27%

-40.27%

Aktualna cena We Love Legs (LEGS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LEGS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LEGS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LEGS zmieniły się o +0.59% w ciągu ostatniej godziny, o +1.02% w ciągu 24 godzin i o -40.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o We Love Legs (LEGS)

$ 49.00K
$ 49.00K$ 49.00K

--
----

$ 49.00K
$ 49.00K$ 49.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa We Love Legs wynosi $ 49.00K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LEGS w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 49.00K.

Historia ceny We Love Legs (LEGS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny We Love Legs do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny We Love Legs do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny We Love Legs do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny We Love Legs do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.02%
30 Dni$ 0-41.86%
60 dni$ 0-77.09%
90 dni$ 0--

Co to jest We Love Legs (LEGS)

We Love Legs is a tongue-in-cheek meme token on Solana built purely for degen fun and ironic appreciation of legendary crypto meme culture. There’s no utility—only vibes, laughter, and community jokes. Launched via Pump.fun, it was fair-launched, 100% distributed to the public. Now tradable on Jupiter, it brings together meme lovers in a collective laugh. Symbolic, lighthearted, and entirely community-led, We Love Legs embraces the absurdity of crypto meme culture.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla We Love Legs (LEGS)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny We Love Legs (w USD)

Jaka będzie wartość We Love Legs (LEGS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w We Love Legs (LEGS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla We Love Legs.

Sprawdź teraz prognozę ceny We Love Legs!

LEGS na lokalne waluty

Tokenomika We Love Legs (LEGS)

Zrozumienie tokenomiki We Love Legs (LEGS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LEGSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące We Love Legs (LEGS)

Jaka jest dziś wartość We Love Legs (LEGS)?
Aktualna cena LEGS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LEGS do USD?
Aktualna cena LEGS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa We Love Legs?
Kapitalizacja rynkowa dla LEGS wynosi $ 49.00K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LEGS w obiegu?
W obiegu LEGS znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LEGS?
LEGS osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LEGS?
LEGS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LEGS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LEGS wynosi -- USD.
Czy w tym roku LEGS pójdzie wyżej?
LEGS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LEGS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:53:05 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

