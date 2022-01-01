Poznaj tokenomikę We love Boobs (BOOBS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BOOBS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę We love Boobs (BOOBS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BOOBS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / We love Boobs (BOOBS) / Tokenomika / Tokenomika We love Boobs (BOOBS) Odkryj kluczowe informacje o We love Boobs (BOOBS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o We love Boobs (BOOBS) A community-driven memecoin dedicated to breast cancer awareness and support. In 2022, there were around 2.3 million women diagnosed with breast cancer and 666,000 deaths globally,We decided to spread awarness about Breast cancer using $BOOBS token in fun way, Today memecoin is used only for making high returns but we are using this to spread awarness about BREAST CANCER, More you buy this more people talk about $BOOBS and our motive behind launching this token Oficjalna strona internetowa: https://weloveboobs.xyz Kup BOOBS teraz! Tokenomika i analiza cenowa We love Boobs (BOOBS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla We love Boobs (BOOBS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 23.24K $ 23.24K $ 23.24K Całkowita podaż: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M Podaż w obiegu: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.24K $ 23.24K $ 23.24K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie We love Boobs (BOOBS) Tokenomika We love Boobs (BOOBS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki We love Boobs (BOOBS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BOOBS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOOBS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBOOBS tokenomikę, poznaj cenę tokena BOOBSna żywo! Prognoza ceny BOOBS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOOBS? Nasza strona z prognozami cen BOOBS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BOOBS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.