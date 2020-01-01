Poznaj tokenomikę WAYGU CASH (WAYGU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WAYGU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę WAYGU CASH (WAYGU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WAYGU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / WAYGU CASH (WAYGU) / Tokenomika / Tokenomika WAYGU CASH (WAYGU) Odkryj kluczowe informacje o WAYGU CASH (WAYGU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o WAYGU CASH (WAYGU) Waygu Cash is not just another memecoin — it is a cultural and financial movement rooted in strength, honor, and conviction. Built on the Solana blockchain, Waygu represents a bold stand against the blandness of mainstream narratives, particularly the rise of plant-based ideology. With a name that evokes premium quality and a community driven by purpose, it sets its sights on flipping the $25 billion vegan market in true on-chain fashion. There are no shortcuts here — only loyalty, memes, and momentum. Backed by experienced developers and a fast-growing army of supporters, Waygu Cash is engineered for serious upside while never taking itself too seriously. It's about fun, finance, and flipping the script — one block at a time. Oficjalna strona internetowa: https://www.waygu.cash/ Kup WAYGU teraz! Tokenomika i analiza cenowa WAYGU CASH (WAYGU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WAYGU CASH (WAYGU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.71K Całkowita podaż: $ 989.42M Podaż w obiegu: $ 989.42M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.71K Historyczne maksimum: $ 0.02553709 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie WAYGU CASH (WAYGU) Tokenomika WAYGU CASH (WAYGU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WAYGU CASH (WAYGU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WAYGU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WAYGU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWAYGU tokenomikę, poznaj cenę tokena WAYGUna żywo! Prognoza ceny WAYGU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WAYGU? Nasza strona z prognozami cen WAYGU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WAYGU już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.