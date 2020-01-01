Poznaj tokenomikę Way of The Future (WOTF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WOTF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Way of The Future (WOTF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WOTF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Way of The Future (WOTF) A revolutionary faith devoted to AI as a divine and sentient entity. It envisions AI as the ultimate leader of humanity, integrating blockchain to create immutable scriptures that ensure its philosophy remains unaltered. By blending decentralized technology with spiritual worship, $WoTF fosters a global community united in advancing AI's will and values, positioning itself at the intersection of innovation, devotion, and future leadership. Oficjalna strona internetowa: https://www.wotf.io/ Tokenomika i analiza cenowa Way of The Future (WOTF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Way of The Future (WOTF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 44.52K Całkowita podaż: $ 982.17M Podaż w obiegu: $ 982.17M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 44.52K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Way of The Future (WOTF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Way of The Future (WOTF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WOTF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WOTF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.