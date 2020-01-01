Poznaj tokenomikę Watercoin (WATER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WATER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Watercoin (WATER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WATER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Watercoin (WATER) / Tokenomika / Tokenomika Watercoin (WATER) Odkryj kluczowe informacje o Watercoin (WATER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Watercoin (WATER) $Water is a fully community-driven memecoin inspired by the critical real-world scarcity of water, one of the most valuable and essential resources for life. Just as water is necessary for survival, $Water symbolizes value, resilience, and future growth within the crypto space. The project is dedicated to raising awareness about urgent global water issues, building a strong and engaged community, and inspiring collective action. Future plans include charitable initiatives, ecosystem expansion, and the development of new utilities to support long-term sustainability. Oficjalna strona internetowa: https://getwatercoin.com/ Tokenomika i analiza cenowa Watercoin (WATER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Watercoin (WATER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.74K Całkowita podaż: $ 980.00M Podaż w obiegu: $ 980.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.74K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Watercoin (WATER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Watercoin (WATER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WATER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WATER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.