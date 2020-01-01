Poznaj tokenomikę WATER Coin (WATER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WATER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę WATER Coin (WATER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WATER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika WATER Coin (WATER) Odkryj kluczowe informacje o WATER Coin (WATER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o WATER Coin (WATER) Global charity and research initiatives that will drive attention of millions of people. $WATER aims to have a net-positive impact on real world with the help of charity. $WATER introduces a unique and engaging game mechanic inspired by the states of water—staking (icing) and burning (vaporizing). FREEZING (STAKING) Just as water turns into ice when it gets cold, $WATER tokens can be staked (iced) to earn rewards. Stakers are rewarded with additional $WATER tokens over time, simulating the process of accumulating ice VAPORIZING (BURNING) When water is heated, it turns into vapor and disappears. Similarly, $WATER tokens can be burned (vaporized) to reduce the total supply, increasing scarcity and potentially the value of the remaining tokens. Oficjalna strona internetowa: https://watercoin.wtf/ Biała księga: https://wiki.watercoin.wtf/welcome Tokenomika i analiza cenowa WATER Coin (WATER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WATER Coin (WATER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 817.37K Całkowita podaż: $ 73.11B Podaż w obiegu: $ 73.11B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 817.37K Historyczne maksimum: $ 0.00277966 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika WATER Coin (WATER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WATER Coin (WATER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WATER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WATER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.