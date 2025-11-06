Informacje o cenie Wasder (WAS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.0615$ 0.0615 $ 0.0615 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.05% Zmiana ceny (1D) 0.00% Zmiana ceny (7D) -0.01% Zmiana ceny (7D) -0.01%

Aktualna cena Wasder (WAS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAS w historii to $ 0.0615, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAS zmieniły się o +0.05% w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o -0.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wasder (WAS)

Kapitalizacja rynkowa $ 24.49K$ 24.49K $ 24.49K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 41.01K$ 41.01K $ 41.01K Podaż w obiegu 597.08M 597.08M 597.08M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Wasder wynosi $ 24.49K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAS w obiegu wynosi 597.08M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 41.01K.