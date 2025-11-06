GiełdaDEX+
Aktualna cena Wasder to 0 USD. Śledź aktualizacje cen WAS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WAS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WAS

Informacje o cenie WAS

Czym jest WAS

Oficjalna strona internetowa WAS

Tokenomika WAS

Prognoza cen WAS

Cena Wasder (WAS)

Aktualna cena 1 WAS do USD:

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
Wasder (WAS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:52:33 (UTC+8)

Informacje o cenie Wasder (WAS) (USD)

Aktualna cena Wasder (WAS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WAS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WAS w historii to $ 0.0615, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WAS zmieniły się o +0.05% w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o -0.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wasder (WAS)

Obecna kapitalizacja rynkowa Wasder wynosi $ 24.49K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WAS w obiegu wynosi 597.08M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 41.01K.

Historia ceny Wasder (WAS) – USD

Co to jest Wasder (WAS)

Wasder is a Swedish company that was first launched in 2017 as a social community platform for gamers, and the token reward ecosystem was launched May 7th, 2021. The platform enables gamers to utilize several tools to find other gamers to play with, host their own communities, connect with their favorite streamers, have party chats with friends and much more. With the launch of a token comes integration of NFTs, virtual events, tournaments and much more.

The platform itself has been in open beta since 2020, and onboarded over 100,000 new users during the first year.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Wasder (w USD)

Jaka będzie wartość Wasder (WAS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Wasder (WAS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Wasder.

Sprawdź teraz prognozę ceny Wasder!

WAS na lokalne waluty

Tokenomika Wasder (WAS)

Zrozumienie tokenomiki Wasder (WAS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WASjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Wasder (WAS)

Jaka jest dziś wartość Wasder (WAS)?
Aktualna cena WAS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WAS do USD?
Aktualna cena WAS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Wasder?
Kapitalizacja rynkowa dla WAS wynosi $ 24.49K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WAS w obiegu?
W obiegu WAS znajduje się 597.08M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WAS?
WAS osiąga ATH w wysokości 0.0615 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WAS?
WAS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WAS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WAS wynosi -- USD.
Czy w tym roku WAS pójdzie wyżej?
WAS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WAS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Wasder (WAS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

