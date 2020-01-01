Poznaj tokenomikę Warped Games (WARPED) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WARPED, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Warped Games (WARPED) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WARPED, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Warped Games (WARPED) / Tokenomika / Tokenomika Warped Games (WARPED) Odkryj kluczowe informacje o Warped Games (WARPED), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Warped Games (WARPED) What is $WARPED? $WARPED is the ERC-20 utility token that powers the Warped Universe. Its primary utilities include: -Fueling Web2 - Web3 Collectible Conversions: Fueling the portal to player ownership. -Guiding Game Development & Design: Empowering token holders to influence the direction and evolution of the Warped Universe. -Discounts on Warped Items & Collectibles: Using $WARPED can provide discounts on various Warped in-game items & collectibles. -Game Rewards: $WARPED will be used to reward players in-game, in competitions, and more. $WARPED, EMPOWERING A VIRTUAL GAMING ECOSYSTEM From the creative minds behind Lego Universe and Jumpgate with experience at Star Citizen, Pixar and Disney, alongside the team who crafted the STARL Metaverse Project and MMO Warp Nexus, Warped Games is thrilled to introduce Warped Universe - Welcome to the frontier of gamified virtual exploration. What are the key features of Warped Universe? -Interconnected Gameplay Across Multiple Genres -Empowering Players - From the way you play to the way you extract value from your gaming experiences -Optional NFT-based Digital Collectibles - Choose your level of on-chain interaction -Community-Guided Development and Collaborative Storytelling Oficjalna strona internetowa: https://warped.games/ Biała księga: https://wp.warped.games/ Kup WARPED teraz! Tokenomika i analiza cenowa Warped Games (WARPED) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Warped Games (WARPED), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 7.08B $ 7.08B $ 7.08B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.65M $ 5.65M $ 5.65M Historyczne maksimum: $ 0.0033147 $ 0.0033147 $ 0.0033147 Historyczne minimum: $ 0.00016741 $ 0.00016741 $ 0.00016741 Aktualna cena: $ 0.0005643 $ 0.0005643 $ 0.0005643 Dowiedz się więcej o cenie Warped Games (WARPED) Tokenomika Warped Games (WARPED): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Warped Games (WARPED) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WARPED, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WARPED. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWARPED tokenomikę, poznaj cenę tokena WARPEDna żywo! Prognoza ceny WARPED Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WARPED? Nasza strona z prognozami cen WARPED łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.