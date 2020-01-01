Poznaj tokenomikę War of Meme (WOME) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WOME, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę War of Meme (WOME) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WOME, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / War of Meme (WOME) / Tokenomika / Tokenomika War of Meme (WOME) Odkryj kluczowe informacje o War of Meme (WOME), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o War of Meme (WOME) Wome.fun is an Agar.io version built on Solana to offer players a unique & fun way of making money in a fair field. It bridges the gap between NFTs, memes & gaming. Pick a Meme/NFT as a Skin, Wage Your Sol and May The Best Win. Team up, enjoy the fight on the field, because anything can change in one game ! You are 1 click away from being able to join a game, and you don't need to connect a wallet for it as you can play as invite anytime. The mechanics are very easy as well, you can whether split with Space or feed others with W. And the map is static, holding viruses or food to eat. The goal is to grow as big as possible and to dominate the leaderboard. Oficjalna strona internetowa: https://wome.fun Biała księga: https://docs.wome.fun Kup WOME teraz! Tokenomika i analiza cenowa War of Meme (WOME) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla War of Meme (WOME), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.39K Całkowita podaż: $ 997.25M Podaż w obiegu: $ 967.21M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.78K Historyczne maksimum: $ 0.00111565 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie War of Meme (WOME) Tokenomika War of Meme (WOME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki War of Meme (WOME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WOME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WOME. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWOME tokenomikę, poznaj cenę tokena WOMEna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.