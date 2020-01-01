Poznaj tokenomikę Walrus the tusk ($TUSK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $TUSK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Walrus the tusk ($TUSK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $TUSK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Walrus the tusk ($TUSK) / Tokenomika / Tokenomika Walrus the tusk ($TUSK) Odkryj kluczowe informacje o Walrus the tusk ($TUSK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Walrus the tusk ($TUSK) Walrus is the first mammal memecoin that borns thanks to walrus protocol in sui network. It was created to help to on-board the masses to the sui eco in a funny and Friendly way it was also verified in main sui wallet thanks to the co-founder and cpo adeniyi @TuskWalrusOnSui represents a blend of meme culture with crypto economics, leveraging the Sui blockchain's ecosystem to create a unique token persona and community around TUSK. Oficjalna strona internetowa: https://tuskthewalrus.com/ Kup $TUSK teraz! Tokenomika i analiza cenowa Walrus the tusk ($TUSK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Walrus the tusk ($TUSK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 27.44K $ 27.44K $ 27.44K Całkowita podaż: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B Podaż w obiegu: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.44K $ 27.44K $ 27.44K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Walrus the tusk ($TUSK) Tokenomika Walrus the tusk ($TUSK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Walrus the tusk ($TUSK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $TUSK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $TUSK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.