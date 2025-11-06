Informacje o cenie Wall Street Shiba (STIBA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01904074$ 0.01904074 $ 0.01904074 Najniższa cena $ 0.00003173$ 0.00003173 $ 0.00003173 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Wall Street Shiba (STIBA) wynosi $0.00018874. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STIBA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STIBA w historii to $ 0.01904074, a najniższy to $ 0.00003173.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STIBA zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wall Street Shiba (STIBA)

Kapitalizacja rynkowa $ 188.74K$ 188.74K $ 188.74K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 188.74K$ 188.74K $ 188.74K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Wall Street Shiba wynosi $ 188.74K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STIBA w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 188.74K.