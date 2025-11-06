GiełdaDEX+
Aktualna cena Wall Street Shiba to 0.00018874 USD. Śledź aktualizacje cen STIBA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe STIBA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o STIBA

Informacje o cenie STIBA

Czym jest STIBA

Oficjalna strona internetowa STIBA

Tokenomika STIBA

Prognoza cen STIBA

Cena Wall Street Shiba (STIBA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 STIBA do USD:

$0.00018874
$0.00018874$0.00018874
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Wall Street Shiba (STIBA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:52:21 (UTC+8)

Informacje o cenie Wall Street Shiba (STIBA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01904074
$ 0.01904074$ 0.01904074

$ 0.00003173
$ 0.00003173$ 0.00003173

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Wall Street Shiba (STIBA) wynosi $0.00018874. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STIBA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STIBA w historii to $ 0.01904074, a najniższy to $ 0.00003173.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STIBA zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wall Street Shiba (STIBA)

$ 188.74K
$ 188.74K$ 188.74K

--
----

$ 188.74K
$ 188.74K$ 188.74K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Wall Street Shiba wynosi $ 188.74K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STIBA w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 188.74K.

Historia ceny Wall Street Shiba (STIBA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Wall Street Shiba do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Wall Street Shiba do USD wyniosła $ -0.0000046764.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Wall Street Shiba do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Wall Street Shiba do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0000046764-2.47%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Wall Street Shiba (STIBA)

Wall Street Shiba ($STIBA) is an ERC-20 meme coin on Ethereum with a 1 billion token supply, inspired by Wall Street’s financial ethos and Shiba Inu culture. It aims to blend meme-driven community engagement with AI and DeFi concepts, offering speculative trading on Uniswap V2. Liquidity is locked for one month, and ownership is renounced. The project engages users via its website, telegram , and Twitter, with KOL partnerships and meme contests.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Wall Street Shiba (STIBA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Wall Street Shiba (w USD)

Jaka będzie wartość Wall Street Shiba (STIBA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Wall Street Shiba (STIBA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Wall Street Shiba.

Sprawdź teraz prognozę ceny Wall Street Shiba!

STIBA na lokalne waluty

Tokenomika Wall Street Shiba (STIBA)

Zrozumienie tokenomiki Wall Street Shiba (STIBA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena STIBAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Wall Street Shiba (STIBA)

Jaka jest dziś wartość Wall Street Shiba (STIBA)?
Aktualna cena STIBA w USD wynosi 0.00018874USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena STIBA do USD?
Aktualna cena STIBA w USD wynosi $ 0.00018874. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Wall Street Shiba?
Kapitalizacja rynkowa dla STIBA wynosi $ 188.74K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż STIBA w obiegu?
W obiegu STIBA znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) STIBA?
STIBA osiąga ATH w wysokości 0.01904074 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla STIBA?
STIBA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00003173 USD.
Jaki jest wolumen obrotu STIBA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla STIBA wynosi -- USD.
Czy w tym roku STIBA pójdzie wyżej?
STIBA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny STIBA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:52:21 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Wall Street Shiba (STIBA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

