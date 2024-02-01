Poznaj tokenomikę Wall Street Baby On Solana (WSB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WSB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Wall Street Baby On Solana (WSB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WSB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Wall Street Baby On Solana (WSB) / Tokenomika / Tokenomika Wall Street Baby On Solana (WSB) Odkryj kluczowe informacje o Wall Street Baby On Solana (WSB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Wall Street Baby On Solana (WSB) We're not just another meme token! We're a powerhouse of value creation, leveraging a unique model to deliver substantial returns through airdropped dividends from community-driven initiatives. We're not just another meme token! We're a powerhouse of value creation, leveraging a unique model to deliver substantial returns through airdropped dividends from community-driven initiatives. Oficjalna strona internetowa: https://wallstreetbaby.community/ Biała księga: https://wallstreetbaby.community/wp-content/uploads/2024/02/Whitepaper.pdf Kup WSB teraz! Tokenomika i analiza cenowa Wall Street Baby On Solana (WSB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wall Street Baby On Solana (WSB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.25K $ 12.25K $ 12.25K Całkowita podaż: $ 998.33M $ 998.33M $ 998.33M Podaż w obiegu: $ 998.33M $ 998.33M $ 998.33M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.25K $ 12.25K $ 12.25K Historyczne maksimum: $ 0.02452066 $ 0.02452066 $ 0.02452066 Historyczne minimum: $ 0.00000692 $ 0.00000692 $ 0.00000692 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Wall Street Baby On Solana (WSB) Tokenomika Wall Street Baby On Solana (WSB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wall Street Baby On Solana (WSB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WSB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WSB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWSB tokenomikę, poznaj cenę tokena WSBna żywo! Prognoza ceny WSB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WSB? Nasza strona z prognozami cen WSB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WSB już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.