Giełda MEXC / Cena krypto / Waifu ($WAIFU) / Tokenomika / Tokenomika Waifu ($WAIFU) Odkryj kluczowe informacje o Waifu ($WAIFU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Waifu ($WAIFU) From Japanese ワイフ (waifu), itself from English wife; popularized by 4chan. Doublet of wife. The Waifu memecoin project draws inspiration from the popular internet term "waifu," which originated from Japanese culture and was popularized by online communities like 4chan. The purpose of the Waifu memecoin is to capitalize on the humor and nostalgia surrounding the "waifu" concept, appealing to anime and internet culture enthusiasts. Waifu serves primarily as a fun, community-driven token without any inherent utility beyond its memetic value. Its function is to foster engagement, social interaction, and participation within the crypto community by leveraging the widespread affection for "waifus." Additionally, Waifu may feature unique tokenomics or events centered around anime culture, memes, and collectibles, making it a lighthearted, fan-centric investment option. Oficjalna strona internetowa: https://www.waifusolana.com/

Kup $WAIFU teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Waifu ($WAIFU)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Waifu ($WAIFU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.38K $ 12.38K $ 12.38K Całkowita podaż: $ 949.15M $ 949.15M $ 949.15M Podaż w obiegu: $ 949.15M $ 949.15M $ 949.15M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.38K $ 12.38K $ 12.38K Historyczne maksimum: $ 0.00139836 $ 0.00139836 $ 0.00139836 Historyczne minimum: $ 0.00000665 $ 0.00000665 $ 0.00000665 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Waifu ($WAIFU) Tokenomika Waifu ($WAIFU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Waifu ($WAIFU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $WAIFU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $WAIFU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$WAIFU tokenomikę, poznaj cenę tokena $WAIFUna żywo! Prognoza ceny $WAIFU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $WAIFU? Nasza strona z prognozami cen $WAIFU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 