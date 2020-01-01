Poznaj tokenomikę VVS Finance (VVS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VVS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę VVS Finance (VVS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VVS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o VVS Finance (VVS) VVS Finance is a decentralized finance and automated market making platform on the Cronos network by Crypto.com Oficjalna strona internetowa: https://vvs.finance/ Tokenomika i analiza cenowa VVS Finance (VVS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla VVS Finance (VVS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 182.18M Całkowita podaż: $ 94.90T Podaż w obiegu: $ 46.68T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 370.40M Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie VVS Finance (VVS) Tokenomika VVS Finance (VVS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki VVS Finance (VVS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VVS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VVS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVVS tokenomikę, poznaj cenę tokena VVSna żywo! Prognoza ceny VVS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VVS? Nasza strona z prognozami cen VVS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VVS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.