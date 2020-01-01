Poznaj tokenomikę Vulture Peak (VPK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VPK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Vulture Peak (VPK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VPK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Vulture Peak (VPK) / Tokenomika / Tokenomika Vulture Peak (VPK) Odkryj kluczowe informacje o Vulture Peak (VPK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Vulture Peak (VPK) Vulture Peak is a pioneering Launchpad and an Investment fund focusing on blockchain games, NFTs, metaverse, DeFi, and other recent developments in the blockchain space. While the blockchain industry has been expanding and growing in recent years, not much has been done to have equal growth amongst the overall sphere of our society and it has mostly benefited a certain segment of the society who has the resources and liberty of investing early in projects. Vulture Peak focuses on leveling down these grounds and empowering everyone with investing power. Better days are on their way and it's time to bid farewell to the days of staking and locking your tokens for getting whitelisted in IDOs. Let's empower everyone and let's grow together! Vulture Peak is a pioneering Launchpad and an Investment fund focusing on blockchain games, NFTs, metaverse, DeFi, and other recent developments in the blockchain space. While the blockchain industry has been expanding and growing in recent years, not much has been done to have equal growth amongst the overall sphere of our society and it has mostly benefited a certain segment of the society who has the resources and liberty of investing early in projects. Vulture Peak focuses on leveling down these grounds and empowering everyone with investing power. Better days are on their way and it's time to bid farewell to the days of staking and locking your tokens for getting whitelisted in IDOs. Let's empower everyone and let's grow together! Oficjalna strona internetowa: https://vulturepeak.io/ Biała księga: https://vulture-peak.gitbook.io/vulture-peak/ Kup VPK teraz! Tokenomika i analiza cenowa Vulture Peak (VPK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Vulture Peak (VPK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 66.62K $ 66.62K $ 66.62K Całkowita podaż: $ 29.90M $ 29.90M $ 29.90M Podaż w obiegu: $ 4.05M $ 4.05M $ 4.05M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 491.27K $ 491.27K $ 491.27K Historyczne maksimum: $ 0.785352 $ 0.785352 $ 0.785352 Historyczne minimum: $ 0.0157088 $ 0.0157088 $ 0.0157088 Aktualna cena: $ 0.0164305 $ 0.0164305 $ 0.0164305 Dowiedz się więcej o cenie Vulture Peak (VPK) Tokenomika Vulture Peak (VPK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Vulture Peak (VPK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VPK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VPK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVPK tokenomikę, poznaj cenę tokena VPKna żywo! Prognoza ceny VPK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VPK? Nasza strona z prognozami cen VPK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VPK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.