Informacje o Voyager AI (VOYAGE) Voyager AI is an avant-garde AI-driven predictive analytics hypersuite engineered for the uncharted realms of decentralized finance (DeFi). Using this Gitbook is your star map, detailing the mission parameters, equipping you with cutting-edge tools, and ensuring you're primed to navigate the cosmic expanse of DeFi investments with unparalleled precision and strategic foresight. Voyager's Galactic Market Sentiment Analysis system scours the vast data nebula to decode and quantify the prevailing sentiments within the DeFi galaxy. Some subsystems include a social media scanner that monitors interplanetary platforms like Twitter, Reddit, and Telegram for real-time sentiment flux. Second, a news aggregator that collects and synthesizes cosmic news articles and press releases from multiple galaxies. Thirdly, a forum Analyzer that Scrutinizes discussions on DeFi-centric forums such as Bitcointalk and specialized DeFi communities. Oficjalna strona internetowa: https://www.voyagerai.xyz/ Biała księga: https://docs.voyagerai.xyz/voyager-digital-dash Tokenomika i analiza cenowa Voyager AI (VOYAGE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Voyager AI (VOYAGE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 22.31K $ 22.31K $ 22.31K Całkowita podaż: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Podaż w obiegu: $ 949.47M $ 949.47M $ 949.47M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.49K $ 23.49K $ 23.49K Historyczne maksimum: $ 0.00720331 $ 0.00720331 $ 0.00720331 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Voyager AI (VOYAGE) Tokenomika Voyager AI (VOYAGE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Voyager AI (VOYAGE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VOYAGE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VOYAGE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. 