Giełda MEXC / Cena krypto / Voucher BNC (VBNC) / Tokenomika / Tokenomika Voucher BNC (VBNC) Odkryj kluczowe informacje o Voucher BNC (VBNC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Voucher BNC (VBNC) vBNC is a representation Token of liquid staked BNC. Bifrost is a Liquid Staking app-chain tailored for all blockchains, utilizing decentralized cross-chain interoperability to empower users to earn staking rewards and DeFi yields with flexibility, liquidity, and high security across multiple chains. The easiest way to understand Bifrost is to see it as a derivative issuer that provides liquidity for all pledged assets, issuing corresponding shadow assets during the bonding period of the original assets. At the same time, the shadow asset is a fungible Token that can be circulated in different DEXs, pools, protocols and across chains. Oficjalna strona internetowa: https://bifrost.io/ Kup VBNC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Voucher BNC (VBNC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Voucher BNC (VBNC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 786.24K Całkowita podaż: $ 7.10M Podaż w obiegu: $ 7.10M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 786.24K Historyczne maksimum: $ 0.323317 Historyczne minimum: $ 0.110768 Aktualna cena: $ 0.110929 Dowiedz się więcej o cenie Voucher BNC (VBNC) Tokenomika Voucher BNC (VBNC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Voucher BNC (VBNC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VBNC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VBNC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVBNC tokenomikę, poznaj cenę tokena VBNCna żywo! Prognoza ceny VBNC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VBNC? Nasza strona z prognozami cen VBNC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VBNC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.