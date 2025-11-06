Informacje o cenie Vooz Coin (VOOZ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00018991 $ 0.00018991 $ 0.00018991 Minimum 24h $ 0.00021015 $ 0.00021015 $ 0.00021015 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00018991$ 0.00018991 $ 0.00018991 Maksimum 24h $ 0.00021015$ 0.00021015 $ 0.00021015 Historyczne maksimum $ 0.00131691$ 0.00131691 $ 0.00131691 Najniższa cena $ 0.00017619$ 0.00017619 $ 0.00017619 Zmiana ceny (1H) +0.55% Zmiana ceny (1D) +6.97% Zmiana ceny (7D) -29.97% Zmiana ceny (7D) -29.97%

Aktualna cena Vooz Coin (VOOZ) wynosi $0.00020678. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VOOZ wahał się między $ 0.00018991 a $ 0.00021015, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VOOZ w historii to $ 0.00131691, a najniższy to $ 0.00017619.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VOOZ zmieniły się o +0.55% w ciągu ostatniej godziny, o +6.97% w ciągu 24 godzin i o -29.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Vooz Coin (VOOZ)

Kapitalizacja rynkowa $ 206.45K$ 206.45K $ 206.45K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 206.45K$ 206.45K $ 206.45K Podaż w obiegu 998.41M 998.41M 998.41M Całkowita podaż 998,410,184.147502 998,410,184.147502 998,410,184.147502

Obecna kapitalizacja rynkowa Vooz Coin wynosi $ 206.45K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VOOZ w obiegu wynosi 998.41M, przy całkowitej podaży 998410184.147502. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 206.45K.