Aktualna cena Vooz Coin to 0.00020678 USD. Śledź aktualizacje cen VOOZ do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VOOZ łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o VOOZ

Informacje o cenie VOOZ

Czym jest VOOZ

Biała księga VOOZ

Oficjalna strona internetowa VOOZ

Tokenomika VOOZ

Prognoza cen VOOZ

Logo Vooz Coin

Cena Vooz Coin (VOOZ)

Nienotowany

Aktualna cena 1 VOOZ do USD:

$0.00020689
$0.00020689
+6.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Vooz Coin (VOOZ) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:28:17 (UTC+8)

Informacje o cenie Vooz Coin (VOOZ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00018991
$ 0.00018991
Minimum 24h
$ 0.00021015
$ 0.00021015
Maksimum 24h

$ 0.00018991
$ 0.00018991

$ 0.00021015
$ 0.00021015

$ 0.00131691
$ 0.00131691

$ 0.00017619
$ 0.00017619

+0.55%

+6.97%

-29.97%

-29.97%

Aktualna cena Vooz Coin (VOOZ) wynosi $0.00020678. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VOOZ wahał się między $ 0.00018991 a $ 0.00021015, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VOOZ w historii to $ 0.00131691, a najniższy to $ 0.00017619.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VOOZ zmieniły się o +0.55% w ciągu ostatniej godziny, o +6.97% w ciągu 24 godzin i o -29.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Vooz Coin (VOOZ)

$ 206.45K
$ 206.45K

--
--

$ 206.45K
$ 206.45K

998.41M
998.41M

998,410,184.147502
998,410,184.147502

Obecna kapitalizacja rynkowa Vooz Coin wynosi $ 206.45K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VOOZ w obiegu wynosi 998.41M, przy całkowitej podaży 998410184.147502. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 206.45K.

Historia ceny Vooz Coin (VOOZ) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Vooz Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Vooz Coin do USD wyniosła $ -0.0000918990.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Vooz Coin do USD wyniosła $ -0.0001376859.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Vooz Coin do USD wyniosła $ -0.0004700850718071107.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+6.97%
30 Dni$ -0.0000918990-44.44%
60 dni$ -0.0001376859-66.58%
90 dni$ -0.0004700850718071107-69.45%

Co to jest Vooz Coin (VOOZ)

Vooz is redefining online social interaction — fusing dynamic entertainment and seamlessly bridging users from Web2 to Web3.

This isn’t just another “utility token” propping up a Web2 product. With Vooz, Web2 growth is Web3 growth. Every new user, every interaction, and every moment spent on our platform directly fuels on-chain value.

On vooz.co, users can engage in anonymous video chats, connect based on shared interests, and filter interactions by gender or location — powered by Vooz Points, traditionally purchased with USD. Now, those same points are available at a discount so big you can't ignore via our native token, $VOOZ.

Already live and thriving with over 75,000 unique monthly users and growing fast, Vooz is poised to become the most engaging video chat platform since Omegle. What sets us apart? Transaction fees from $VOOZ are funneled directly into marketing, driving aggressive growth and positioning $VOOZ to become one of the most visible tokens on Solana.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Vooz Coin (w USD)

Jaka będzie wartość Vooz Coin (VOOZ) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Vooz Coin (VOOZ) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Vooz Coin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Vooz Coin!

VOOZ na lokalne waluty

Tokenomika Vooz Coin (VOOZ)

Zrozumienie tokenomiki Vooz Coin (VOOZ) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VOOZjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Vooz Coin (VOOZ)

Jaka jest dziś wartość Vooz Coin (VOOZ)?
Aktualna cena VOOZ w USD wynosi 0.00020678USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VOOZ do USD?
Aktualna cena VOOZ w USD wynosi $ 0.00020678. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Vooz Coin?
Kapitalizacja rynkowa dla VOOZ wynosi $ 206.45K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VOOZ w obiegu?
W obiegu VOOZ znajduje się 998.41M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VOOZ?
VOOZ osiąga ATH w wysokości 0.00131691 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VOOZ?
VOOZ zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00017619 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VOOZ?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VOOZ wynosi -- USD.
Czy w tym roku VOOZ pójdzie wyżej?
VOOZ może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VOOZ, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:28:17 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,783.96

$3,441.04

$161.95

$1.0000

$1,477.83

$103,783.96

$3,441.04

$2.3495

$161.95

$1.1440

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03583

$0.00358

$0.000011600

$0.2222

$0.0000000595

$1.5020

$0.01832

