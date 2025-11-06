Informacje o cenie Vocalad (VOCL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.03302275$ 0.03302275 $ 0.03302275 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Vocalad (VOCL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VOCL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VOCL w historii to $ 0.03302275, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VOCL zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Vocalad (VOCL)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.23K$ 5.23K $ 5.23K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.23K$ 5.23K $ 5.23K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Vocalad wynosi $ 5.23K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VOCL w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.23K.