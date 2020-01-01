Poznaj tokenomikę VNX Gold (VNXAU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VNXAU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę VNX Gold (VNXAU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VNXAU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / VNX Gold (VNXAU) / Tokenomika / Tokenomika VNX Gold (VNXAU) Odkryj kluczowe informacje o VNX Gold (VNXAU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o VNX Gold (VNXAU) VNX Gold (VNXAU) is a multichain token fully backed by physical gold that is certified by the London Bullion Market Association (LBMA). 1 VNXAU token equals 1 gram of physical gold. This token represents individual ownership of the physical gold that is stored in segregated storage in a high-security vault in Liechtenstein, a country with a stable economy with an S&P AAA rating, and a member of the EEA. Since VNX Gold tokens are linked to an actual physical gold, they offer the same benefits as gold, such as store of value, protection against volatility and inflation, and high liquidity – with complete digital convenience and freedom. VNXAU token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=) The token is currently issued on two blockchains (Ethereum and Q) and the company continues development of new use cases with other blockchains. VNX Gold (VNXAU) is a multichain token fully backed by physical gold that is certified by the London Bullion Market Association (LBMA). 1 VNXAU token equals 1 gram of physical gold. This token represents individual ownership of the physical gold that is stored in segregated storage in a high-security vault in Liechtenstein, a country with a stable economy with an S&P AAA rating, and a member of the EEA. Oficjalna strona internetowa: https://vnx.li/

Tokenomika i analiza cenowa VNX Gold (VNXAU)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla VNX Gold (VNXAU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.50M $ 3.50M $ 3.50M Całkowita podaż: $ 29.10K $ 29.10K $ 29.10K Podaż w obiegu: $ 29.10K $ 29.10K $ 29.10K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.50M $ 3.50M $ 3.50M Historyczne maksimum: $ 123.43 $ 123.43 $ 123.43 Historyczne minimum: $ 51.65 $ 51.65 $ 51.65 Aktualna cena: $ 120.17 $ 120.17 $ 120.17 Dowiedz się więcej o cenie VNX Gold (VNXAU) Tokenomika VNX Gold (VNXAU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki VNX Gold (VNXAU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VNXAU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VNXAU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVNXAU tokenomikę, poznaj cenę tokena VNXAUna żywo! Prognoza ceny VNXAU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VNXAU? Nasza strona z prognozami cen VNXAU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VNXAU już teraz! 