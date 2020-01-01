Poznaj tokenomikę VNX British Pound (VGBP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VGBP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę VNX British Pound (VGBP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VGBP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o VNX British Pound (VGBP) VNX British Pound (VGBP) is a multichain token referencing British Pound from an issuer licensed under the Blockchain act in Liechtenstein. Each VGBP is backed 1:1 by GBP reserves held in banks in Switzerland and Liechtenstein. Information about the reserves and independent audits is publicly available at https://vnx.li/transparency/. Being referenced to traditional currency, VNX British Pound offers a traditional asset in the digital form. This is a more stable and reliable instrument for the operations in the crypto market. Oficjalna strona internetowa: http://vnx.io/ Biała księga: https://vnx-terms.s3.amazonaws.com/VNX%20FRT%20White%20Paper.pdf Tokenomika i analiza cenowa VNX British Pound (VGBP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla VNX British Pound (VGBP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 575.40K Całkowita podaż: $ 428.11K Podaż w obiegu: $ 428.11K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 575.40K Historyczne maksimum: $ 1.63 Historyczne minimum: $ 1.32 Aktualna cena: $ 1.34 Tokenomika VNX British Pound (VGBP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki VNX British Pound (VGBP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VGBP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VGBP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.