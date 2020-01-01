Poznaj tokenomikę VNST Stablecoin (VNST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VNST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę VNST Stablecoin (VNST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VNST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o VNST Stablecoin (VNST) VNST is a stablecoin backed by the Basket of Stablecoins (BoS), ensuring its reserve, not tethered to any fiat currency. This independence adds reliability to the value of VNST, free from fluctuations tied to fiat currencies. VNST aims to provide a secure, reliable solution, offering diverse choices, convenience, and expanding applications for users in the Web3 industry in Vietnam and globally. Oficjalna strona internetowa: https://vnst.io/en Biała księga: https://whitepaper.vnst.io/vnst/table-of-contents/vnst-whitepaper Tokenomika i analiza cenowa VNST Stablecoin (VNST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla VNST Stablecoin (VNST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 265.23K Całkowita podaż: $ 7.06B Podaż w obiegu: $ 7.06B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 265.23K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika VNST Stablecoin (VNST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki VNST Stablecoin (VNST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VNST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VNST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.