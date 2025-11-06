GiełdaDEX+
Aktualna cena Virtual Trade Agent to 0.00610483 USD. Śledź aktualizacje cen VTA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VTA łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 VTA do USD:

$0.00610483
$0.00610483
0.00%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Virtual Trade Agent (VTA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:50:39 (UTC+8)

Informacje o cenie Virtual Trade Agent (VTA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.056364
$ 0.056364

$ 0.00601006
$ 0.00601006

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Virtual Trade Agent (VTA) wynosi $0.00610483. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VTA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VTA w historii to $ 0.056364, a najniższy to $ 0.00601006.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VTA zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Virtual Trade Agent (VTA)

$ 5.80K
$ 5.80K

--
--

$ 6.10K
$ 6.10K

950.18K
950.18K

1,000,000.0
1,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Virtual Trade Agent wynosi $ 5.80K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VTA w obiegu wynosi 950.18K, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.10K.

Historia ceny Virtual Trade Agent (VTA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Virtual Trade Agent do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Virtual Trade Agent do USD wyniosła $ -0.0002948187.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Virtual Trade Agent do USD wyniosła $ -0.0014073763.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Virtual Trade Agent do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0002948187-4.82%
60 dni$ -0.0014073763-23.05%
90 dni$ 0--

Co to jest Virtual Trade Agent (VTA)

Your Autonomous Crypto Trading Partner

Virtual Trade Agent (VTA) is a fully autonomous, narrative-driven AI built to trade crypto like a seasoned degen fast, smart, and ahead of the crowd.It doesn’t just look at charts or follow volume like a basic bot.VTA understands what’s going on what narratives are heating up, which wallets are aping early, and why certain coins are about to explode. Then it makes moves before the hype kicks in.

⚡️ Narrative AI Detection – Tracks evolving crypto narratives and adjusts in real time 📊 Liquidity & Volume Monitoring – Built-in scalper modules for early entries and exits 🔎 High-Performer Wallet Tracking – Observes and adapts based on capital flows from elite on-chain players 🧱 Modular AI Architecture – Designed to scale, evolve, and coordinate multiple strategies across volatile markets

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Virtual Trade Agent (VTA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Virtual Trade Agent (w USD)

Jaka będzie wartość Virtual Trade Agent (VTA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Virtual Trade Agent (VTA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Virtual Trade Agent.

Sprawdź teraz prognozę ceny Virtual Trade Agent!

VTA na lokalne waluty

Tokenomika Virtual Trade Agent (VTA)

Zrozumienie tokenomiki Virtual Trade Agent (VTA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VTAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Virtual Trade Agent (VTA)

Jaka jest dziś wartość Virtual Trade Agent (VTA)?
Aktualna cena VTA w USD wynosi 0.00610483USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VTA do USD?
Aktualna cena VTA w USD wynosi $ 0.00610483. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Virtual Trade Agent?
Kapitalizacja rynkowa dla VTA wynosi $ 5.80K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VTA w obiegu?
W obiegu VTA znajduje się 950.18K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VTA?
VTA osiąga ATH w wysokości 0.056364 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VTA?
VTA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00601006 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VTA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VTA wynosi -- USD.
Czy w tym roku VTA pójdzie wyżej?
VTA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VTA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:50:39 (UTC+8)

$103,099.19
$103,099.19

