Informacje o cenie Virtual Trade Agent (VTA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.056364$ 0.056364 $ 0.056364 Najniższa cena $ 0.00601006$ 0.00601006 $ 0.00601006 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Virtual Trade Agent (VTA) wynosi $0.00610483. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VTA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VTA w historii to $ 0.056364, a najniższy to $ 0.00601006.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VTA zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Virtual Trade Agent (VTA)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.80K$ 5.80K $ 5.80K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.10K$ 6.10K $ 6.10K Podaż w obiegu 950.18K 950.18K 950.18K Całkowita podaż 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Virtual Trade Agent wynosi $ 5.80K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VTA w obiegu wynosi 950.18K, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.10K.