Aktualna cena Victor to 0 USD. Śledź aktualizacje cen VICTOR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VICTOR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o VICTOR

Informacje o cenie VICTOR

Czym jest VICTOR

Oficjalna strona internetowa VICTOR

Tokenomika VICTOR

Prognoza cen VICTOR

Logo Victor

Cena Victor (VICTOR)

Nienotowany

Aktualna cena 1 VICTOR do USD:

--
----
-0.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Victor (VICTOR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:50:12 (UTC+8)

Informacje o cenie Victor (VICTOR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

-0.19%

-18.49%

-18.49%

Aktualna cena Victor (VICTOR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VICTOR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VICTOR w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VICTOR zmieniły się o +0.05% w ciągu ostatniej godziny, o -0.19% w ciągu 24 godzin i o -18.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Victor (VICTOR)

$ 5.81K
$ 5.81K$ 5.81K

--
----

$ 5.81K
$ 5.81K$ 5.81K

999.47M
999.47M 999.47M

999,466,388.928756
999,466,388.928756 999,466,388.928756

Obecna kapitalizacja rynkowa Victor wynosi $ 5.81K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VICTOR w obiegu wynosi 999.47M, przy całkowitej podaży 999466388.928756. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.81K.

Historia ceny Victor (VICTOR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Victor do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Victor do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Victor do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Victor do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.19%
30 Dni$ 0-40.86%
60 dni$ 0-83.80%
90 dni$ 0--

Co to jest Victor (VICTOR)

On what was supposed to be a peaceful Sunday morning, tragedy struck when a gunman opened fire inside a small church. The congregation, gathered for prayer and fellowship, was thrown into chaos as the sound of gunfire shattered the sanctuary’s calm. In the midst of panic, one man, Victor, made a split-second decision that would define his legacy of courage and sacrifice.

As the shooter advanced, Victor noticed his friend frozen in fear, caught in the gunman’s line of fire. Without hesitation, Victor moved instinctively, using his own body as a shield. In those critical moments, his only thought was to protect the life of someone he cared about. Witnesses recall Victor pushing his friend to the ground, wrapping his arms around him, and taking the brunt of the bullets aimed their way. His friend survived because Victor absorbed the fatal shots meant for him.

People in the church described the scene as both horrific and heroic. Amid the chaos, Victor’s act of selflessness stood out as a powerful display of love and bravery. He did not think about his own safety or the danger he faced—his priority was saving another person. That decision cost him his life, but it gave someone else the gift of more tomorrows.

Victor’s sacrifice reminds us of the rare and profound courage that emerges in moments of unthinkable violence. He didn’t wear a uniform, carry a weapon, or expect recognition, yet in those final seconds, he embodied the highest form of heroism. His actions will not be forgotten by those who witnessed them, nor by a community now grappling with grief and gratitude.

In a time when tragedy often overshadows hope, Victor’s story offers a powerful message: even in the darkest moments, light can shine through acts of extraordinary humanity. He gave his life so another could live—a reminder that love, in its purest form, is selfless and sacrificial.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Victor (VICTOR)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Victor (w USD)

Jaka będzie wartość Victor (VICTOR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Victor (VICTOR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Victor.

Sprawdź teraz prognozę ceny Victor!

VICTOR na lokalne waluty

Tokenomika Victor (VICTOR)

Zrozumienie tokenomiki Victor (VICTOR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VICTORjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Victor (VICTOR)

Jaka jest dziś wartość Victor (VICTOR)?
Aktualna cena VICTOR w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VICTOR do USD?
Aktualna cena VICTOR w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Victor?
Kapitalizacja rynkowa dla VICTOR wynosi $ 5.81K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VICTOR w obiegu?
W obiegu VICTOR znajduje się 999.47M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VICTOR?
VICTOR osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VICTOR?
VICTOR zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VICTOR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VICTOR wynosi -- USD.
Czy w tym roku VICTOR pójdzie wyżej?
VICTOR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VICTOR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:50:12 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Victor (VICTOR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

