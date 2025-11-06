Informacje o cenie Vibing Cat Coin (VIBECOIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00210965$ 0.00210965 $ 0.00210965 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +5.02% Zmiana ceny (1D) +159.74% Zmiana ceny (7D) +151.21% Zmiana ceny (7D) +151.21%

Aktualna cena Vibing Cat Coin (VIBECOIN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VIBECOIN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VIBECOIN w historii to $ 0.00210965, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VIBECOIN zmieniły się o +5.02% w ciągu ostatniej godziny, o +159.74% w ciągu 24 godzin i o +151.21% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Vibing Cat Coin (VIBECOIN)

Kapitalizacja rynkowa $ 751.47K$ 751.47K $ 751.47K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 751.47K$ 751.47K $ 751.47K Podaż w obiegu 999.62M 999.62M 999.62M Całkowita podaż 999,620,519.4061384 999,620,519.4061384 999,620,519.4061384

Obecna kapitalizacja rynkowa Vibing Cat Coin wynosi $ 751.47K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VIBECOIN w obiegu wynosi 999.62M, przy całkowitej podaży 999620519.4061384. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 751.47K.