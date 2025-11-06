GiełdaDEX+
Aktualna cena Vibey Turtle to 0 USD. Śledź aktualizacje cen VIBEY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VIBEY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o VIBEY

Informacje o cenie VIBEY

Czym jest VIBEY

Biała księga VIBEY

Oficjalna strona internetowa VIBEY

Tokenomika VIBEY

Prognoza cen VIBEY

Cena Vibey Turtle (VIBEY)

Nienotowany

$0.00012935
$0.00012935
-5.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Vibey Turtle (VIBEY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:50:03 (UTC+8)

Informacje o cenie Vibey Turtle (VIBEY) (USD)

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.28%

-5.58%

-32.57%

-32.57%

Aktualna cena Vibey Turtle (VIBEY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VIBEY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VIBEY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VIBEY zmieniły się o -0.28% w ciągu ostatniej godziny, o -5.58% w ciągu 24 godzin i o -32.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Vibey Turtle (VIBEY)

$ 124.58K
$ 124.58K$ 124.58K

--
----

$ 124.58K
$ 124.58K$ 124.58K

963.01M
963.01M 963.01M

963,007,798.352074
963,007,798.352074 963,007,798.352074

Obecna kapitalizacja rynkowa Vibey Turtle wynosi $ 124.58K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VIBEY w obiegu wynosi 963.01M, przy całkowitej podaży 963007798.352074. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 124.58K.

Historia ceny Vibey Turtle (VIBEY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Vibey Turtle do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Vibey Turtle do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Vibey Turtle do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Vibey Turtle do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-5.58%
30 Dni$ 0+19.33%
60 dni$ 0-19.65%
90 dni$ 0--

Co to jest Vibey Turtle (VIBEY)

Vibes Turtle is the first gaming launchpad on Solana, giving anyone the tools to build and tokenize arcade-style games in just minutes. Powered by a no-code game engine and an AI character generation agent, users can drag and drop components to create playable games without writing code. Creators earn fees, deploy instantly, and monetize directly on-chain. It’s the fastest and easiest way to launch Web3 games while empowering creativity and ownership.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Vibey Turtle (VIBEY)

Prognoza ceny Vibey Turtle (w USD)

Jaka będzie wartość Vibey Turtle (VIBEY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Vibey Turtle (VIBEY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Vibey Turtle.

Sprawdź teraz prognozę ceny Vibey Turtle!

VIBEY na lokalne waluty

Tokenomika Vibey Turtle (VIBEY)

Zrozumienie tokenomiki Vibey Turtle (VIBEY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VIBEYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Vibey Turtle (VIBEY)

Jaka jest dziś wartość Vibey Turtle (VIBEY)?
Aktualna cena VIBEY w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VIBEY do USD?
Aktualna cena VIBEY w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Vibey Turtle?
Kapitalizacja rynkowa dla VIBEY wynosi $ 124.58K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VIBEY w obiegu?
W obiegu VIBEY znajduje się 963.01M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VIBEY?
VIBEY osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VIBEY?
VIBEY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VIBEY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VIBEY wynosi -- USD.
Czy w tym roku VIBEY pójdzie wyżej?
VIBEY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VIBEY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:50:03 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Vibey Turtle (VIBEY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,108.73
$3,374.15
$158.67
$1.0001
$1,477.68
$103,108.73
$3,374.15
$2.3161
$158.67
$1.0682
