Informacje o cenie Vibey Turtle (VIBEY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h Historyczne maksimum $ 0 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.28% Zmiana ceny (1D) -5.58% Zmiana ceny (7D) -32.57%

Aktualna cena Vibey Turtle (VIBEY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VIBEY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VIBEY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VIBEY zmieniły się o -0.28% w ciągu ostatniej godziny, o -5.58% w ciągu 24 godzin i o -32.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Vibey Turtle (VIBEY)

Kapitalizacja rynkowa $ 124.58K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 124.58K Podaż w obiegu 963.01M Całkowita podaż 963,007,798.352074

Obecna kapitalizacja rynkowa Vibey Turtle wynosi $ 124.58K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VIBEY w obiegu wynosi 963.01M, przy całkowitej podaży 963007798.352074. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 124.58K.