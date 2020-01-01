Poznaj tokenomikę Veterans for the Cause (VETS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VETS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Veterans for the Cause (VETS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VETS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Veterans for the Cause (VETS) / Tokenomika / Tokenomika Veterans for the Cause (VETS) Odkryj kluczowe informacje o Veterans for the Cause (VETS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Veterans for the Cause (VETS) Vets for the Cause (VETS) is a Solana-based token designed to support military veterans through blockchain-enabled charitable giving. A 4% transfer fee is applied to all transactions; proceeds are allocated to community programs, outreach efforts, and nonprofit donations. VETS serves as a transparent and utility-driven mechanism for delivering meaningful, long-term support to veteran-focused initiatives. Oficjalna strona internetowa: https://vetsforthecause.com Tokenomika i analiza cenowa Veterans for the Cause (VETS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Veterans for the Cause (VETS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.37M Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.37M Historyczne maksimum: $ 0.073523 Historyczne minimum: $ 0.02373556 Aktualna cena: $ 0.0236439 Dowiedz się więcej o cenie Veterans for the Cause (VETS) Tokenomika Veterans for the Cause (VETS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Veterans for the Cause (VETS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VETS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VETS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVETS tokenomikę, poznaj cenę tokena VETSna żywo! Prognoza ceny VETS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VETS? Nasza strona z prognozami cen VETS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VETS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.