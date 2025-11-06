GiełdaDEX+
Aktualna cena Velocis AI to 0 USD. Śledź aktualizacje cen VECAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VECAI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o VECAI

Informacje o cenie VECAI

Czym jest VECAI

Biała księga VECAI

Oficjalna strona internetowa VECAI

Tokenomika VECAI

Prognoza cen VECAI

Cena Velocis AI (VECAI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 VECAI do USD:

--
----
0.00%1D
USD
Velocis AI (VECAI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:49:40 (UTC+8)

Informacje o cenie Velocis AI (VECAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-10.53%

-10.53%

Aktualna cena Velocis AI (VECAI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VECAI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VECAI w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VECAI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -10.53% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Velocis AI (VECAI)

$ 7.10K
$ 7.10K$ 7.10K

--
----

$ 8.34K
$ 8.34K$ 8.34K

851.00M
851.00M 851.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Velocis AI wynosi $ 7.10K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VECAI w obiegu wynosi 851.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.34K.

Historia ceny Velocis AI (VECAI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Velocis AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Velocis AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Velocis AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Velocis AI do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-27.45%
60 dni$ 0-87.23%
90 dni$ 0--

Co to jest Velocis AI (VECAI)

Velocis AI is a next generation AI + Web3 ecosystem designed to bring intelligent, interactive, and practical AI agents into the blockchain world.

At its core, Velocis introduces virtual AI characters . not just for casual chat, but for real utility:

Veco helps developers with coding, smart contract debugging, and technical education.

Voxe focuses on crypto market analysis and sentiment tracking.

Velys guides users through Web3 culture, learning, and onboarding.

Each AI character is powered by a hybrid architecture (LLM + NLM), giving them accuracy, adaptability, and unique personalities. Users can interact in real time, save sessions as PDFs, and soon connect via wallet login to unlock premium, token powered features.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Velocis AI (VECAI)

Prognoza ceny Velocis AI (w USD)

Jaka będzie wartość Velocis AI (VECAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Velocis AI (VECAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Velocis AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Velocis AI!

VECAI na lokalne waluty

Tokenomika Velocis AI (VECAI)

Zrozumienie tokenomiki Velocis AI (VECAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VECAIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Velocis AI (VECAI)

Jaka jest dziś wartość Velocis AI (VECAI)?
Aktualna cena VECAI w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VECAI do USD?
Aktualna cena VECAI w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Velocis AI?
Kapitalizacja rynkowa dla VECAI wynosi $ 7.10K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VECAI w obiegu?
W obiegu VECAI znajduje się 851.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VECAI?
VECAI osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VECAI?
VECAI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VECAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VECAI wynosi -- USD.
Czy w tym roku VECAI pójdzie wyżej?
VECAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VECAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:49:40 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Velocis AI (VECAI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

