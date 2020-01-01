Poznaj tokenomikę VedoraAI (VED) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VED, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę VedoraAI (VED) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VED, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / VedoraAI (VED) / Tokenomika / Tokenomika VedoraAI (VED) Odkryj kluczowe informacje o VedoraAI (VED), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o VedoraAI (VED) Vedora AI is essentially a Layer 2 blockchain purpose-built for AI-driven decentralized applications. The scalable, low-cost infrastructure is optimized for AI agents and machine learning systems, providing the perfect environment for innovation. The development of AI Layer 2 blockchains like Vedora AI represents a significant step forward in making AI more efficient, accessible, and decentralised. These technologies offer a practical solution to some of the biggest challenges in AI and blockchain, such as scalability, cost, and data privacy. By decentralising the infrastructure needed for AI, platforms like Vedora AI not only reduce costs but also open the door for more people and organisations to participate in the AI economy. This democratization of AI could lead to faster innovation and a more equitable distribution of the benefits of these technologies. Oficjalna strona internetowa: https://vedora.ai/ Biała księga: https://docs.vedora.ai/ Kup VED teraz! Tokenomika i analiza cenowa VedoraAI (VED) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla VedoraAI (VED), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 24.67M $ 24.67M $ 24.67M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 85.95M $ 85.95M $ 85.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 28.70M $ 28.70M $ 28.70M Historyczne maksimum: $ 0.484201 $ 0.484201 $ 0.484201 Historyczne minimum: $ 0.00602294 $ 0.00602294 $ 0.00602294 Aktualna cena: $ 0.287026 $ 0.287026 $ 0.287026 Dowiedz się więcej o cenie VedoraAI (VED) Tokenomika VedoraAI (VED): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki VedoraAI (VED) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VED, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VED. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVED tokenomikę, poznaj cenę tokena VEDna żywo! Prognoza ceny VED Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VED? Nasza strona z prognozami cen VED łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VED już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.