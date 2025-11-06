GiełdaDEX+
Aktualna cena Vector AI to 0 USD. Śledź aktualizacje cen VECTOR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VECTOR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o VECTOR

Informacje o cenie VECTOR

Czym jest VECTOR

Biała księga VECTOR

Oficjalna strona internetowa VECTOR

Tokenomika VECTOR

Prognoza cen VECTOR

Logo Vector AI

Cena Vector AI (VECTOR)

Nienotowany

Aktualna cena 1 VECTOR do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Vector AI (VECTOR) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Vector AI (VECTOR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-9.42%

-9.42%

Aktualna cena Vector AI (VECTOR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VECTOR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VECTOR w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VECTOR zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -9.42% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Vector AI (VECTOR)

$ 5.03K
$ 5.03K$ 5.03K

--
----

$ 5.57K
$ 5.57K$ 5.57K

903.11M
903.11M 903.11M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Vector AI wynosi $ 5.03K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VECTOR w obiegu wynosi 903.11M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.57K.

Historia ceny Vector AI (VECTOR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Vector AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Vector AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Vector AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Vector AI do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-47.59%
60 dni$ 0-97.76%
90 dni$ 0--

Co to jest Vector AI (VECTOR)

VECTOR AI is a blockchain intelligence company building VGPT — an advanced AI framework that combines DYOR automation, smart contract analysis, and real-time on-chain reasoning. By bridging on-chain data, off-chain APIs, and LLM-powered logic, VGPT delivers actionable insights and enables direct blockchain interactions, deeper analysis into WHY a token is safe/dangerous and more — all in natural language.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Vector AI (VECTOR)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Vector AI (w USD)

Jaka będzie wartość Vector AI (VECTOR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Vector AI (VECTOR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Vector AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Vector AI!

VECTOR na lokalne waluty

Tokenomika Vector AI (VECTOR)

Zrozumienie tokenomiki Vector AI (VECTOR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VECTORjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Vector AI (VECTOR)

Jaka jest dziś wartość Vector AI (VECTOR)?
Aktualna cena VECTOR w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VECTOR do USD?
Aktualna cena VECTOR w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Vector AI?
Kapitalizacja rynkowa dla VECTOR wynosi $ 5.03K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VECTOR w obiegu?
W obiegu VECTOR znajduje się 903.11M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VECTOR?
VECTOR osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VECTOR?
VECTOR zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VECTOR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VECTOR wynosi -- USD.
Czy w tym roku VECTOR pójdzie wyżej?
VECTOR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VECTOR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Vector AI (VECTOR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

